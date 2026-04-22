Controlli della polizia nel fine settimana appena trascorso. Nella sola giornata di sabato sono state controllate 50 persone. In particolare, le pattuglie in forza al Distaccamento di Canicattì nella notte tra lo scorso sabato e la domenica hanno elevato ben 6 contesti per guida in stato di ebbrezza, ritirato 5 patenti e denunciato all’autorità giudiziaria 2 persone.

I controlli si inseriscono in un programma di prevenzione , con l’obiettivo di intercettare su strada conducenti che in stato di alterazione si pongono alla guida dei propri veicoli, non curanti delle eventuali conseguenze che una guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche comporta.

Intanto, nello stesso quadro s’inserisce l’attività di formazione – informazione presso le scuole della Provincia al fine di educare giovani e bambini alla consapevolezza dell’importanza di una guida sicura e del necessario rispetto delle regole, anche di quelle del Codice della Strada. 2 incontri si sono svolti in una scuola elementare di Sciacca e altrettanti nelle scuole medie dei Comuni di Grotte e Racalmuto e nelle superiori a Ravanusa e ad Agrigento.

Gli eventi organizzati, che hanno interessato circa 850 ragazzi, hanno permesso al Dirigente la Sezione coadiuvata dai responsabili delle Unità Operative Distaccate di Canicattì e Sciacca e da altri operatori in forza alla Polizia Stradale di spiegare l’importanza dell’adozione di comportamenti corretti alla guida, dal rispetto dei limiti di velocità al divieto di assumere sostanze alcoliche e stupefacenti, senza dimenticare il fondamentale ruolo dei sistemi di ritenuta, instaurando con gli interessati un dialogo costruttivo volto a rafforzare la cultura della legalità.