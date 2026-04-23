A Canicattì il 24 Aprile 2026, verranno anticipati i primi retroscena del nuovo libro, nell’evento dedicato alla tutela del nucleo familiare, a seguito dei recenti fatti di cronoaca, presso la sede del Movimento Centralità Familiare.

È stata ufficializzata oggi l’anticipazione del nuovo atteso lavoro letterario previsto per Dicembre 2026, di Davide Vinciprova, Presidente del MCF, Ambasciatore, Cantautore e Scrittore, che arricchisce la scena culturale con un romanzo destinato a far riflettere, dove ci sono storie che nascono ai margini, sussurrate tra le pieghe di una realtà che molti fingono di non vedere e poi ci sono storie che, pur sembrando frutto di fantasia, affondano le radici in un terreno inquietantemente plausibile, dove il confine tra giustizia e potere si dissolve fino a diventare impercettibile.

L’amica Speciale è una di queste storie.

Ambientato nell’entroterra siciliano, il libro non è soltanto il racconto di una famiglia dal doppio volto sociale, né semplicemente il ritratto di una donna capace di muoversi con disinvoltura nei meandri più oscuri del potere. È, prima di tutto, un viaggio dentro una relazione. Un legame apparentemente innocuo, nato tra sorrisi, confidenze e momenti condivisi come cene eleganti, viaggi lontani, vacanze spensierate che lentamente si trasforma in qualcosa di ben più pericoloso tra una donna forgiata in un contesto duro, dove le regole non scritte valgono più di quelle codificate e una figura istituzionale, simbolo di legalità e garante di giustizia che cresce, si consolida e, infine, si deforma, fino a diventare uno strumento di protezione, di potere, di impunità.

In questo intreccio, la legge non viene infranta apertamente. Viene piegata. Manipolata. Resa docile.

“L’amica speciale” si configura così, come un racconto duro e provocatorio, capace di mettere in luce un intreccio disturbante tra potere e dinamiche mafiose nella realtà contemporanea. Un’opera che, attraverso una storia personale, apre uno squarcio su un sistema più ampio e complesso, invitando il lettore a interrogarsi sui confini, sempre più labili, tra legalità e abuso.

Con questo nuovo lavoro, Davide Vinciprova conferma la propria capacità di affrontare tematiche delicate con uno stile diretto e coinvolgente, promettendo un romanzo destinato a lasciare il segno nel panorama editoriale italiano.