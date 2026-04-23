Un commerciante 28enne è stato denunciato dai carabinieri a Trabia, nel Palermitano, per detenzione illegale di materiale esplodente. Nella sua abitazione, all’interno della camera da letto, i militari hanno trovato sei bombe carta. Per la messa in sicurezza e la corretta catalogazione dei reperti è stato richiesto l’intervento degli artificieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Palermo, che hanno provveduto al sequestro e al successivo deposito in locali idonei.
Nasconde sei bombe carta in camera da letto, denunciato 28enne
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