Un commerciante 28enne è stato denunciato dai carabinieri a Trabia, nel Palermitano, per detenzione illegale di materiale esplodente. Nella sua abitazione, all’interno della camera da letto, i militari hanno trovato sei bombe carta. Per la messa in sicurezza e la corretta catalogazione dei reperti è stato richiesto l’intervento degli artificieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Palermo, che hanno provveduto al sequestro e al successivo deposito in locali idonei.