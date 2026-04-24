Home Cronaca Canicattì Canicattì, dipendenti comunali in stato di agitazione. Si va verso lo sciopero... CronacaCanicattì Canicattì, dipendenti comunali in stato di agitazione. Si va verso lo sciopero (Video) Di Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 Assemblea dei dipendenti comunali, stamattina, a Canicattì. Tanti i problemi sollevati dal personale dell’Ente. Si va verso lo sciopero. L’intervista a Massimo Lo Raso, segretario CGIL FP. Carmelo Vella ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE In casa con 23 chili di droga e 86 mila euro in contanti, arrestato “Dammi i soldi o ti ammazzo”, 28enne arrestato per estorsione alla nonna a Palma di Montechiaro Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata La maestra alza la voce al figlio e la madre la aggredisce In casa con oltre 8 chili di hashish e cocaina: 28enne arrestato dai Carabinieri Stende a pugni due uomini dopo lite in un bar, denunciato 34enne Ultime Notizie In casa con 23 chili di droga e 86 mila euro in contanti, arrestato Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 Finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta in collaborazione con colleghi del comando di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato,... “Dammi i soldi o ti ammazzo”, 28enne arrestato per estorsione alla nonna a Palma... Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 È una brutta storia di violenza quella che viene da Palma di Montechiaro dove i poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un ventottenne del... Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis, venerdì 24 aprile, a Campobello di Licata. La donazione si terra’ nei locali dell’ associazione, in via Nicotera,... La maestra alza la voce al figlio e la madre la aggredisce Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 Una maestra del plesso “Asta” dell’istituto comprensivo “Sturzo” di Marsala è stata aggredita dalla madre di un alunno. E’ accaduto intorno alle 14, all’uscita... In casa con oltre 8 chili di hashish e cocaina: 28enne arrestato dai Carabinieri Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale di Sciacca hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del luogo, ritenuto responsabile... Stende a pugni due uomini dopo lite in un bar, denunciato 34enne Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 E’ stato individuato in poche ore e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Randazzo il 34enne che sarebbe il responsabile autore delle gravi lesioni... 81° anniversario della Liberazione d’Italia, la cerimonia alla Villa Bonfiglio di Agrigento Redazione Canicatti Web Notizie - 24 Aprile 2026 Sabato 25 aprile 2026, alle ore 10:00, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, presso il Monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” in Agrigento,...