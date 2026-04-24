Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis, venerdì 24 aprile, a Campobello di Licata. La donazione si terra’ nei locali dell’ associazione, in via Nicotera, vicino alla Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””, con inizio alle ore 17.
Nella precedente raccolta erano state guadagnate 16 sacche di sangue e due idoneita’.
Donare sangue e’ sempre molto importante.
giovanni blanda
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Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata
Straordinaria raccolta di sangue dell’Avis, venerdì 24 aprile, a Campobello di Licata. La donazione si terra’ nei locali dell’ associazione, in via Nicotera, vicino alla Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””, con inizio alle ore 17.