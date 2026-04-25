Una cittadina di Licata ha acceso il dibattito sui social lamentandosi pubblicamente con la presidente del CdA di AICA per le difficoltà a far fronte ai costi dell’acqua fornita tramite autobotti.

La presidente Danila Nobile, presa la questione seriamente, ha disposto verifiche immediate ma ha scoperto che la donna non risultava avere alcuna utenza regolare con AICA e si riforniva esclusivamente da autobotti abusive, operanti al di fuori di ogni controllo.

A rifornire la cittadina sarebbe stato, tra l’altro, un operatore autorizzato che potrebbe aver effettuato forniture non conformi alle regole. Se confermato, si tratterebbe di un fatto grave e spiacevole. AICA, in ogni caso, potenzierà le verifiche anche tra gli operatori.

L’episodio riporta l’attenzione sul problema delle forniture idriche irregolari e sulla necessità di intensificare i controlli per garantire la salute dei cittadini e la legalità del servizio pubblico.

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini coglie l’occasione per ricordare che, per disposizione di legge, l’erogazione di acqua ad uso potabile è di esclusiva competenza del gestore del servizio idrico integrato e non può avvenire attraverso modalità alternative.

Pertanto, i proprietari di immobili non serviti da rete idrica poiché ricadenti in zone sprovviste da acquedotto devono stipulare un contratto al fine di rifornirsi di acqua tramite autobotti con operatori autorizzati da AICA. I moduli per la richiesta sono disponibili sul sito aicaonline.it.