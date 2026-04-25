Il Comune organizza la Festa della Liberazione, una data che appartiene a tutti gli italiani e che ci richiama ai valori della libertà, della democrazia e dell’unità nazionale.

“”Un’occasione per onorare chi ha combattuto per la nostra libertà e per rinnovare, insieme, i valori di unità, pace e democrazia – in una nota comunale -.

Ricordare non è solo un dovere verso la nostra storia, ma un impegno verso il futuro: custodire i valori democratici, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per le nostre radici e per le istituzioni””.

Ore 9, 30, ritrovo in piazza XX Settembre Corteo commemorativo dalle ore 10 verso Piazza La Rocca, Parco Rimembranza e Villa 25 Aprile.A seguire, deposizione delle corone d’alloro e momento di commemorazione.

Giovanni Blanda