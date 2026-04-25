Il Comune di Campobello di Licata, con deliberazione del Consiglio comunale, ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni”.

Questo regolamento ha come scopo “”l’attuazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani che prevedono la messa a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità e al fine di migliorare la cura e la fruibilità dei beni e degli spazi pubblici”.

giovanni blanda