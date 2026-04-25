A seguito del Consiglio Comunale di venerdì scorso, che ha visto la presa d’atto all’unanimità della Relazione Annuale dell’Autorità Garante dei diritti delle Persone con disabilità, il sindaco Dott. Gianfilippo Bancheri esprime la sua più sincera gratitudine e quella di tutta l’Amministrazione comunale alla Dott.ssa Daniela Fasciana per l’intensa e proficua attività svoltadalla sua nomina di Garante.

“Siamo orgogliosi di poter affermare che sono davvero tante le iniziative e le azioni di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità che sono state promosse e realizzate in questo anno” – ha affermato il sindaco con soddisfazione, continuando – “Tale importante figura, che esercita a titolo assolutamente gratuito, rappresenta un collegamento diretto tra cittadini e amministrazione comunale: la dedizione e costanza nell’accogliere e raccogliere le segnalazioni, il monitoraggio costante e il supporto concreto alle famiglie, alimentati dalla grande umanità e professionalità della Dott.ssa Fasciana, si sono rivelati fondamentali per rendere il nostro territorio un luogo sempre più inclusivo e accogliente”.

Tra le tante attività promosse e realizzate, si ricordano: la ricognizione territoriale e la mappatura dei bisogni; attività su segnalazione e in risposta a criticità rilevate; supporto a progettigià avviati e in corso; promozione di inclusione e maggiore accessibilità agli eventi pubblici; adesione alla Piattaforma Unica Nazionale Cude (Contrassegni Unificati Disabili Europei);attivazione e promozione della Disability Card, con agevolazioni sul territorio nazionale e comunale; l’istituzione della “Banca del Tempo Donato”, quale progetto innovativo e comunitario basato sul volontariato e il consolidamento del senso di comunità, all’interno del quale sono stati attivati numerosi percorsi individualizzati rivolti a persone con disabilità; il progetto “Memorie Condivise per GenerAzioni Attive”, che promuove l’invecchiamento attivo e il dialogo intergenerazionale, nonché lavalorizzazione della memoria storica locale; varie campagne di sensibilizzazione; partecipazione a reti istituzionali e tanto altro.

“Si tratta di interventi concreti, strutturati e orientati alla costruzione di un sistema inclusivo, fondato sul dialogo traistituzioni, servizi e comunità locale” – ha dichiarato la Dott.ssa Fasciana, Garante dei diritti delle Persone con disabilità del Comune di Delia – “L’attività della sottoscritta si è sviluppata attraverso un costante confronto e in stretta sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali e con tutti gli uffici di competenza dell’Ente, nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia delle proprie funzioni, nonché con il coinvolgimento di molti cittadini volontari e degli enti del Terzo settore. Ringrazio tutti sentitamente”.

Altrettanto soddisfatta ed emozionata di condividere tali risultati con tutta l’adunanza e i cittadini tutti si è dichiarata l’assessore alle Politiche sociali, l’Arch. Daniela Gallo, che ha ringraziato sentitamente la Dott.ssa Fasciana per l’impegno profuso e sottolineato quanto sia stato fondamentale il lavoro di rete quale strumento strategico per la co-progettazione di risposte ai reali bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nell’ottica di una visione condivisa e all’interno di un percorso in continua evoluzione. “Soffermandoci sulle prospettive future” – ha dichiarato l’assessore Gallo – “oltre a proseguire e potenziare nella massima collaborazione il lavoro svolto fino ad oggi, l’Amministrazione comunale ha già accolto alcune proposte della Garante, tra le quali la redazione e approvazione del PEBA (Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche) con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità sul territorio, e l’istituzione di un Tavolo permanente sulla Disabilità, quale organo di confronto con funzione di monitoraggio dei bisogni, coordinamento dei servizi, individuazione di soluzioni operative e promozione di co-programmazione, con l’obiettivo primario di continuare a lavorare in maniera integrata per dar vita ad una comunità sempre più consapevole e inclusiva”.