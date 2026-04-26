Una rissa tra due donne straniere, una ventottenne e una venticinquenne, è avvenuta negli scorsi giorni tra i vicoli del centro storico di Agrigento. Le due ragazze, per motivi ancora non del tutto chiari, si sono affrontate in strada prendendosi a calci, pugni e utilizzando probabilmente anche qualche oggetto contundente.

Entrambe sono rimaste ferite: una di loro è stata medicata sul posto dopo aver riportato escoriazioni e ferite all’addome; l’altra, invece, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio anche per un taglio alla testa. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare le forze dell’ordine. L’intervento della polizia ha evitato conseguenze ben peggiori.