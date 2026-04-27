Arrivano nuove risorse per il Comune di Naro. Con decreto pubblicato lo scorso 24 aprile, la Regione Siciliana ha assegnato un contributo di 50.000 euro destinato alla riqualificazione della Villa Comunale, nell’ambito degli interventi per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano.

Un risultato atteso, che – come ricordato dall’Amministrazione – era stato già annunciato nel dicembre 2025 dall’assessore regionale Cancemi, e che oggi trova concreta attuazione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, che ha voluto sottolineare come il finanziamento rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della città: “Si tratta di un risultato importante che si aggiunge ai tanti finanziamenti già ottenuti e ai lavori già avviati sul territorio”.

Determinante, secondo quanto evidenziato, è stato anche il lavoro istituzionale portato avanti in sinergia con la Regione. In particolare, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento all’onorevole Giusy Savarino per l’attenzione e il sostegno dimostrati, oltre che per l’interessamento mostrato insieme all’assessore Cancemi.

L’intervento sulla Villa Comunale si inserisce in una strategia più ampia portata avanti dall’Amministrazione comunale, che punta a migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. “La nostra Amministrazione, composta da assessori competenti e sempre sul pezzo, lavora quotidianamente per risolvere i problemi e intercettare finanziamenti utili per la nostra città”, ha aggiunto il primo cittadino.

Infine, dal Comune arriva anche un chiarimento su un’altra criticità: per il muro crollato dietro la Villa Comunale è già previsto un ulteriore intervento finanziato dalla Regione Siciliana, trattandosi di danni causati dagli eventi meteorologici dei mesi scorsi.

Un doppio risultato, dunque, che conferma l’attenzione verso Naro e la volontà di proseguire nel percorso di valorizzazione e riqualificazione del territorio.