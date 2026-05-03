La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Agrigento esprimere il più vivo plauso per l’eroico gesto compiuto del Vice Brigadiere, Giovanni Buonomo, che pur non essendo in servizio è “intervenuto con coraggio e tempestività mettendo a rischio la propria incolumità per salvare una vita umana, rappresenta l’essenza più pura del nostro giuramento. Essere Carabinieri, si legge nella nota, non è un mestiere, ma una scelta di vita che si onora ogni giorno, dentro e fuori la caserma. Questo episodio sottolinea l’importanza del presidio costante sul territorio e lo spirito di sacrificio che contraddistingue ogni singolo operatore. Ai colleghi intervenuti va il nostro più profondo ringraziamento per aver evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta che l’Arma è, e resterà sempre, il punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini”, conclude il SIM Carabinieri di Agrigento che auspica che la meritoria attività venga riconosciuta nelle dovute sedi.
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