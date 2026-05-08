Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella, l’importantissima arteria che collega la SS640 con la SS115. Il cantiere è stato installato negli scorsi giorni con blocchi di cemento e nuova segnaletica per consentire lo svolgimento delle opere. Per tale motivo il transito dei veicoli sarà ad un’unica corsia con divieto di sorpasso. Disagi che, se tutto filerà liscio, dureranno per un anno con la fine dei lavori prevista per maggio 2027. Alla fine dei 360 giorni imposti dal contratto la Mosella avrà un nuovo volto: il rifacimento completo del manto, verranno sostituiti i giunti di dilatazione e le barriere di sicurezza e il rifacimento totale della segnaletica stradale.

La strada, dunque, sarà pienamente fruibile nel maggio 2027 e servirà decongestionare l’imponente traffico da e verso il quartiere di Villaggio Mosè (e non solo). L’iter amministrativo è stato tutt’altro che semplice. Una prima procedura era stata avviata alla fine del 2025 ma, dopo un ritiro in autotutela, la gara è stata affidata al secondo tentativo. L’aggiudicazione risale allo scorso gennaio con un costo di oltre 4 milioni di euro. Le risorse stanziate provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione Fsc e sono state destinate dalla Regione Siciliana e dal Governo nazionale.