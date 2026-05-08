In un’era dominata dal sovraccarico informativo, la capacità di selezionare le proprie fonti è diventata una competenza digitale essenziale. Per i cittadini di Canicattì e per i tanti siciliani sparsi nel mondo, Canicattiweb.com rappresenta da anni un punto di riferimento imprescindibile per la cronaca, la politica e la cultura locale.

Oggi, grazie agli algoritmi di personalizzazione di Google, è possibile fare in modo che le notizie del portale appaiano prioritariamente nel proprio feed. Ecco una guida pratica per non perdere nemmeno un aggiornamento.

Perché seguire Canicattiweb su Google News?

Personalizzare le proprie fonti su Google non è solo una questione di comodità, ma di efficienza. Inserendo il sito tra i preferiti potrai:

Ricevere notifiche in tempo reale per i fatti di cronaca più rilevanti.

Consultare un feed pulito e privo di distrazioni, focalizzato sul territorio.

Supportare l’editoria locale aumentando la visibilità dei contenuti di qualità.

La procedura passo dopo passo

Esistono due modi principali per “dire” a Google che Canicattiweb è la tua fonte preferita.

1. Tramite Google News (Desktop e Mobile)

Google News è l’aggregatore per eccellenza. Per aggiungere la testata:

Apri l’app Google News (disponibile su Android e iOS) o visita il sito news.google.it. Utilizza la barra di ricerca in alto e digita “Canicattiweb”. Una volta visualizzato il logo del portale, clicca sulla stella o sul pulsante “Segui”. Da questo momento, le notizie della testata appariranno nella sezione “Seguiti” e avranno priorità nella tua home page.

2. Tramite l’App Google (Google Discover)

Se utilizzi lo smartphone per leggere le notizie che compaiono sotto la barra di ricerca:

Cerca “Canicattiweb” su Google dal tuo browser mobile. Scorri tra i risultati e clicca su uno degli articoli recenti. Spesso, accanto al nome della fonte, apparirà un’icona a forma di campanella o un tasto “Segui”. Cliccandoci, l’algoritmo di Google Discover imparerà che i contenuti di quel sito sono di tuo interesse.

Un ponte tra città e cittadini

L’informazione locale è il collante di una comunità. Che si tratti di un’ordinanza sindacale, di un evento culturale al Teatro Sociale o di aggiornamenti sulla viabilità, avere Canicattiweb tra i preferiti significa avere la città in tasca.

In un mondo che corre veloce, prendersi trenta secondi per configurare i propri strumenti digitali è il primo passo per essere cittadini più consapevoli e informati.