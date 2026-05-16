Tre arresti per una rapina aggravata in concorso a Niscemi, nel Nisseno. La polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare dei domiciliari, emessa del gip di Gela, nei confronti dei pregiudicati in relazione ai fatti del luglio scorso, quando, dopo avere picchiato la vittima, le hanno sottratto l’auto quale ritorsione per un debito di 60 euro per una dose di cocaina.

Si tratta di tre niscemesi, un trentaduenne, indagato anche per cessione di cocaina, un venticinquenne e un quarantaquattrenne che avevano dato appuntamento all’uomo in un bar di Niscemi. Mentre si recava in auto nel luogo prestabilito, quest’ultimo e’ stato bloccato dai tre che, dopo averlo percosso, gli hanno portato via il mezzo. Le indagini eseguite dal Commissariato, sentita la descrizione dei fatti della vittima e viste le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza, hanno consentito di identificare i tre aggressori e recuperare la vettura, che era stata nascosta dal trentaduenne.