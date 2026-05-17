Bloccato e identificato dalla polizia prima di mettere a segno un furto. È successo ad Agrigento dove un quarantenne disoccupato, proveniente da un’altra provincia e con precedenti specifici, è stato denunciato per possesso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e allo scasso. Gli agenti lo hanno notato in piena notte con fare sospetto.

L’uomo non ha saputo dare una giustificazione del perchè si trovasse in quel luogo e a quell’ora e così è scattata una perquisizione che ha permesso di rinvenire nel bagagliaio della sua auto numerosi arnesi e attrezzi da lavoro. È plausibile, dunque, che il quarantenne stesse programmando un colpo in qualche attività commerciale o in un’abitazione.