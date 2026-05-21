Due giornate dedicate alla formazione agricola specialistica, alla valorizzazione dell’olivicoltura e alla crescita delle competenze tecniche nel settore primario si sono svolte a Petralia Soprana in occasione del “Corso Base Sicilia – Potatura dell’Olivo e Gestione dell’Oliveto a vaso policonico”, promosso dalla Scuola Potatura Olivo “Giorgio Pannelli”, con il patrocinio del Parco delle Madonie, del Comune di Petralia Soprana e del MACSS – Museo Arte Contemporanea SottoSale.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di approfondimento teorico e pratico rivolto ad agricoltori, operatori del comparto olivicolo e appassionati del settore, con l’obiettivo di trasmettere metodologie moderne e scientifiche per la gestione dell’oliveto, migliorando qualità produttiva, sostenibilità e competitività aziendale.

Il programma ha preso il via con una sessione teorica in aula presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie, seguita dalle attività pratiche di potatura in campo. Il percorso è poi proseguito con ulteriori esercitazioni pratiche e con la formula “A tu per tu col docente”, prima della consena degli attestati finali ai partecipanti. Durante il corso sono stati affrontati temi fondamentali per la moderna olivicoltura: dalla gestione e potatura degli uliveti secondo il sistema del vaso policonico alla riduzione dei tempi di raccolta, passando per la gestione del suolo, l’ottimizzazione dei costi di produzione e l’incremento della redditività aziendale.

Docente e formatore del corso è stato A. Filippo Lonobile, vice direttore della Scuola Potatura Olivo, realtà riconosciuta a livello nazionale nella formazione dei potatori certificati. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, che ha voluto sottolineare il valore strategico della formazione agricola per il territorio madonita. “Mi congratulo con Maurizio Li Puma, promotore dell’iniziativa, e tutti gli organizzatori per avere promosso un’iniziativa di così alto profilo tecnico e formativo. L’agricoltura e la formazione in agricoltura hanno rappresentato e continuano a rappresentare elementi fondamentali all’interno del nostro territorio. Per questo abbiamo creduto sin dall’inizio nel progetto, patrocinandolo e concedendo anche l’utilizzo dei nostri locali. Investire nella conoscenza e nella qualificazione degli operatori ha significato contribuire concretamente alla tutela del paesaggio rurale, alla valorizzazione delle produzioni locali e al futuro delle comunità delle Madonie”.