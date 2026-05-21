L’iter autorizzativo del Ponte sullo stretto sarà completato entro la fine dell’estate e questo permetterà l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno, verosimilmente fra ottobre e novembre del 2026. Questo grazie al lavoro fatto fin qui e al decreto Commissari pubblicato dal governo il 7 maggio sorso che velocizza le procedure e permette di superare gli intoppi tecnici, amministrativi e i rilievi della Corte dei Conti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina

E’ quanto emerso a margine del Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa presieduto dal Presidente, Maurizio Basile, tenuto nel pomeriggio di ieri nella sede della Società, presente anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

Per il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini “Prosegue senza sosta il lavoro del ministero delle infrastrutture, delle Autorità coinvolte e della Società per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Oggi, al nuovo CdA della Stretto di Messina ho voluto confermare l’impegno e il sostegno. Infatti pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto Legge ‘Commissari’ dell’11 marzo con il quale il governo ha ribadito con forza la volontà di realizzare l’opera, fissando una procedura dettagliata, impegnativa e trasparente che consente di poter completare l’iter autorizzativo del progetto”.

I tempi per la realizzazione del Ponte

Nel corso del Consiglio, l’Amministratore delegato, Pietro Ciucci, ha tra l’altro illustrato lo stato di avanzamento del progetto: “Considerate le procedure previste dal Decreto legge ‘Commissari’, convertito in Legge lo scorso 7 maggio, e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del ponte prevede 7,5 anni, con fine lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del ponte”.

Il nuovo assetto dei vertici della Stretto di Messina

Il CdA, in attuazione con il deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile scorso, ha approvato l’assetto dei poteri confermando all’Amministratore delegato Pietro Ciucci tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio sindacale, nominati per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, risultano così composti: Presidente Maurizio Basile; Amministratore delegato Pietro Ciucci; Consigliere Eleonora Maria Mariani; Consigliere Ida Angela Loredana Nicotra; Consigliere Marco Stasi

Collegio Sindacale: Presidente Gianpaolo Davide Rossetti; Sindaci Barbara Branca e Vittorio Zupo; Sindaci supplenti Giuseppe Mongiello e Valeria Giancola.