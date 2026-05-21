Tornano le Pigiessiadi, l’attesissimo appuntamento sportivo regionale organizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) di Sicilia. L’edizione 2026 si presenta con una veste del tutto inedita e innovativa: seguendo il fortunato modello delle Olimpiadi invernali 2026, la kermesse si caratterizzerà infatti per essere un'”edizione diffusa”.

Le competizioni e le attività non saranno concentrate in un’unica struttura, ma abbracceranno un ampio territorio, coinvolgendo attivamente le località di Scicli nello specifico a Sampieri presso Baia Samuele e Modica con gli impianti sportivi: Sportmania, Campetto di Marina di Modica e il Geodetico di via Fabrizio e la palestra “Io gioco legale”. Questa formula permetterà di trasformare il sudest siciliano in un grande villaggio sportivo, pronto ad accogliere centinaia di partecipanti tra atleti, dirigenti e accompagnatori provenienti da tutta l’Isola.

Le Pigiessiadi rappresentano da sempre il momento culminante dell’anno per il mondo PGS, offrendo una sintesi perfetta di competizione, animazione e formazione, mettendo al centro la crescita umana e cristiana dei ragazzi attraverso la pratica sportiva.

A sottolineare il valore profondo e la missione della manifestazione è Roberto Chiaramonte, presidente regionale delle PGS Sicilia: “Siamo ormai alle porte della kermesse più importante delle Polisportive Giovanili Salesiane, l’edizione 2026 delle ‘Pigiessiadi’, un momento di sport e di festa che vede protagonisti atleti e atlete provenienti dalla nostra bella Sicilia. Siamo convinti che vivere il gioco, vivere lo sport aiuti a vincere la grande partita della vita. Anche la nostra Carta costituzionale ha voluto dare valore e forza allo sport, con la modifica dell’Articolo 33 che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Il presidente regionale ha poi voluto inquadrare l’impegno delle PGS in un contesto civico più ampio: “Mi piace concludere la presentazione dell’edizione delle Pigiessiadi prendendo a prestito un pensiero del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della sua visita nella sede del Coni disse: ‘…chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese…’. Questa è la mission delle Polisportive Giovanili Salesiane, educare attraverso lo sport e con lo sport con uno sguardo proteso verso la pace, perché lo sport riesce a far dialogare tutti e tutte le culture”.

Come da tradizione, il programma vedrà le associazioni sportive siciliane protagoniste in tornei avvincenti di calcio a cinque e pallavolo femminile, suddivisi per categorie d’età, dai settori giovanili fino alle categorie libere. L’articolazione diffusa sui vari comuni ospitanti garantirà un continuo interscambio tra le squadre, valorizzando le strutture del territorio e promuovendo il turismo sportivo locale.

Durante l’intero arco della manifestazione, i campi da gioco si alterneranno a momenti di spiritualità, animazione serale e condivisione. Elementi, questi, che faranno delle Pigiessiadi 2026 non solo un evento agonistico di rilievo, ma soprattutto un’occasione irripetibile di fraternità, gioia e formazione per i giovani cittadini di domani.