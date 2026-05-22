La Comunita’ cattolica di Campobello di Licata festeggia, venerdi, Santa Rita da CasciaL’Unita’ Pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata dall’arciprete don Giuseppe Costanza, celebra la Santa Messa, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes. Alle ore 10, 30, la liturgia eucaristica solenne, a seguire la supplica a Santa Rita e benedizione delle rose. Alle ore 20,30, fraternita’.

Santa Rita Celebrata anche nella Chiesa San Giuseppe – Unità Pastorale Sacra Famiglia, curata da don Marco Damanti e padre Augustino Mgavono.

Alle ore 17, adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario. Seguirà la Santa Messa solenne e la benedizione delle rose.

Una giornata particolarmente intensa per i cattolici campobellesi.Una giornata ricca di preghiere e canti.

GIOVANNI BLANDA