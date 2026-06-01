Le Edizioni Ares di Milano presentano “Opus Dei una storia”, un libro che ripercorre con rigore storico

e documentale le origini, lo sviluppo e il cammino spirituale dell’Opus Dei fondata da San Josemaria Escriva’.

L’opera offre al lettore uno sguardo approfondito e obiettivo su una delle realtà più discusse e spesso

fraintese del cattolicesimo contemporaneo, restituendone la complessità attraverso fonti primarie come

l’accesso all’archivio centrale dell’Opus Dei e un racconto puntuale.

Un contributo prezioso per chiunque voglia andare oltre i luoghi comuni e comprendere davvero

l’Opus Dei: la sua missione, i suoi membri, il suo ruolo nella Chiesa Cattolica e nella società del Novecento

e oltre.

L’evento di presentazione si terrà in Agrigento venerdì 5 giugno alle ore 18, presso l’ex Collegio dei Padri

Filippini, in via Atenea n.300; avremo ospite uno degli autori lo storico spagnolo di fama internazionale

Josè Luis Gonzalez Gullon, introdurrà Giuseppe Laiola e dialogheranno con l’autore:

Giacomo Minio, docente universitario, Enrico Maraventano, Ph.D. Salvatore Pezzino, giornalista, Achille Contino, dirigente Libero Consorzio Comuni di Agrigento, Filippo Buscemi, direttore INAIL.

A conclusione il saluto paterno di S.E. l’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano.