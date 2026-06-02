Multata di 700 euro per una presunta violazione del codice della strada, contestata per la velocità in eccesso ai sensi dell’art. 142 comma 8°, vince il ricorso davanti al giudice di pace e la contravvenzione viene cancellata. Sei anni dopo gli arriva una cartella esattoriale per un importo più che triplicato e deve rivolgersi al prefetto per ottenere la revoca dell’avviso del Fisco. L’uomo, S.P. difeso dall’avvocato Luigi Renna, il 19 agosto del 2020 veniva elevato un verbale dalla Polizia Locale di Trepuzzi perché “circolava alla guida del veicolo superando i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h”. Il signore, però, aveva “provveduto tempestivamente a contestare il verbale dinanzi all’autorità competente. Il giudice di pace di Lecce ha ritenuto il ricorso fondato accogliendolo e annullando di conseguenza il verbale. Quanto dedotto ed eccepito viene comprovato dai documenti in atti dai quali si evince l’annullamento e il taglio dei punti dalla patente di guida.” Accogliendo il ricorso di opposizione, quindi, il giudice di pace annullava il provvedimento. Questo accadeva nel 2020. Nel 2025, però, il signore si è visto recapitare un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrare per un importo di 686,76 euro per non aver pagato, nel 2020, 173,00 euro di contravvenzione per aver circolato per avere superato i limiti massimi di velocità come sopra detto. La sanzione, però, non esisteva più in quanto il giudice di pace l’aveva annullata a seguito di ricorso. L’unica via percorribile era quella del ricorso al Giudice di Pace chiedendo il discarico dell’avviso di pagamento. È così iniziata una corsa contro il tempo (sono 30 i giorni per fare ricorso), depositando in cancelleria tutta la documentazione del caso per ottenere un documento da utilizzare contro la comunicazione dell’Agenzia delle entrate. Ed è quello che è avvenuto, su insistenza del difensore, con il discarico da parte della Prefettura e il riconoscimento dell’annullamento della sanzione. Che non essendo mai esistita, non avrebbe potuto (né dovuto) produrre effetti fiscali. Nello specifico opposizione accolta e condanna alle spese per il Comune di Trepuzzi: ribadita la centralità della soccombenza virtuale. Il Giudice di Pace di Lecce, dott.ssa Anna Loretana Specchia, con la sentenza n. 3093/2026, pronunciata in data 28.04.2026, pubblicata il 18.05.2026 nel procedimento R.G. n.1572/2026, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del discarico amministrativo disposto dal Comune, ma ha comunque condannato l’Ente al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: quando l’Amministrazione provvede solo dopo l’instaurazione del giudizio, il cittadino non può essere penalizzato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Un passaggio significativo della sentenza: “[…] tale declaratoria comporterà comunque la condanna del Comune […] non essendo l’opponente tenuto a proporre istanza in autotutela”. Un ulteriore riconoscimento dell’importanza della tutela giurisdizionale contro pretese illegittime, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e dell’effettività del diritto di difesa. Sperando che sia finita qui e che con l’anno prossimo non arrivi una nuova richiesta di pagamento.
Cartella esattoriale da settecento euro per una multa non pagata, ma era stata annullata dal giudice di pace sei anni prima
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Falsi avvisi di pagamento a nome “Agenzia delle Entrate” che invita all’attenzione
Una nuova attività di phishing che utilizza email che solo apparentemente arrivano dal Fisco, è stata segnalata dall’Agenzia dell’Entrate. E proprio per tali ragioni,...
Stop agli abusivi nelle graduatorie per l’emergenza abitativa, Tar conferma cancellazione dopo doppio rifiuto
Il TAR di Palermo ha confermato la correttezza dell’operato del Comune dopo la cancellazione di un nucleo familiare dalla graduatoria dell’Emergenza abitativa a seguito...
Caccia, in Sicilia riparte dal 20 settembre
Firmato il decreto di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia. Spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: “Anche quest’anno abbiamo onorato...
Sfruttamento della prostituzione con tanto di catalogo, arrestati due uomini
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monreale, con i militari delle compagnie di Bagheria e Matera, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare...
Studente tenta di accoltellare il prof, smentita la “challange” sui social ma poteva essere...
Ha tentato di accoltellare il prof di tecnologia davanti ai compagni e lo ha fatto riprendendosi con il telefonino ma non sembra pentito del...
Tamajo: “Vogliamo finanziare tutti i progetti dei comuni per rilanciare le aree artigianali siciliane”
“Abbiamo ricevuto da parte dei Comuni numerose richieste di intervento per la riqualificazione e il potenziamento delle aree artigianali presenti nei territori. Questo dimostra...
Studentessa siciliana trovata morta in Portogallo: partecipava all’Erasmus
E’ stata trovata morta in Portogallo Sofia Barillà studentessa palermitana di 22 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha....