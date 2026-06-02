“Abbiamo ricevuto da parte dei Comuni numerose richieste di intervento per la riqualificazione e il potenziamento delle aree artigianali presenti nei territori. Questo dimostra quanto fosse forte l’esigenza di investire su infrastrutture produttive che per troppo tempo sono rimaste senza adeguata attenzione”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine dell’incontro operativo che si è svolto oggi negli uffici dell’assessorato regionale di via degli Emiri, a Palermo, con i sindaci e i rappresentanti dei Comuni interessati dagli interventi finanziati attraverso le risorse del Poc Sicilia.

“Abbiamo inizialmente destinato 50 milioni di euro – ha spiegato Tamajo – ma davanti all’alto numero di domande e alla qualità delle proposte presentate dai territori abbiamo deciso di incrementare la dotazione finanziaria di ulteriori 24 milioni di euro, arrivando complessivamente a 74 milioni. La nostra intenzione è quella di finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili”.

Nel corso della riunione sono stati affrontati gli aspetti operativi e le tempistiche necessarie per consentire ai Comuni di avviare rapidamente gli interventi.

“C’è una scadenza precisa che dobbiamo rispettare – ha aggiunto l’assessore – perché tutte le risorse dovranno essere spese entro il 31 dicembre. Per questo chiediamo ai soggetti beneficiari di iniziare subito a predisporre tutti gli atti propedeutici necessari, così da accelerare le procedure e non perdere neanche un euro”.

Tamajo ha inoltre sottolineato come il bando sia nato dall’ascolto diretto delle amministrazioni locali e delle esigenze espresse dai territori.

“Abbiamo costruito questo intervento partendo dalle richieste concrete dei Comuni. Riqualificare le aree industriali e artigianali significa sostenere le imprese, migliorare i servizi e creare condizioni più favorevoli per chi vuole investire e produrre in Sicilia. È un investimento strategico sul futuro economico della nostra regione”.

L’incontro di Palermo è servito anche a definire un percorso di collaborazione costante tra Regione e amministrazioni comunali per monitorare l’avanzamento degli interventi e garantire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.

Nel corso della giornata sono stati inoltre consegnati i primi decreti di finanziamento ai Comuni beneficiari, così da consentire l’avvio immediato delle procedure previste dagli interventi programmati.