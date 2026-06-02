Firmato il decreto di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia. Spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: “Anche quest’anno abbiamo onorato i tempi previsti per consentire la riapertura della stagione venatoria: la dimostrazione concreta di un ennesimo impegno preso con il mondo venatorio e portato a termine”, ha commentato.

Il calendario prevede alcuni giorni di preapertura a partire dal 2 settembre; la stagione aprira’ ufficialmente il 20 settembre (apertura generale). Le date ricalcano quelle dello scorso anno con due giornate di preapertura per la tortora e sei per il colombaccio. Il prelievo del coniglio selvatico e del moriglione sara’ oggetto di successivi provvedimenti specifici, come indicato nelle disposizioni vigenti. Il decreto sara’ pubblicato nella pagina web dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito istituzionale della Regionesiciliana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.