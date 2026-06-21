Riconosciuta dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro l’attestazione di “buona pratica” organizzativa per l’innovativo progetto di Gamification aziendale nato in sinergia con la FIM-CISL.

Un’importante validazione istituzionale per le strategie organizzative e le politiche del lavoro promosse nel Mezzogiorno: Halley Sud ha ricevuto ufficialmente il “Bollino CNEL”. Nella seduta del 27 maggio scorso, la Commissione Nazionale Permanente per la partecipazione dei lavoratori ha esaminato le iniziative dell’azienda, conferendo l’attestazione di “buona pratica” per l’esperienza partecipativa e organizzativa messa in campo.

Con questo risultato, rilasciato direttamente dall’organo costituzionale che orienta le politiche del lavoro nel nostro Paese, Halley Sud diventa la prima realtà del Sud Italia a rendere pienamente operativa un’iniziativa di questo tipo, ottenendone l’approvazione ministeriale. Il Bollino avrà validità per l’intera durata della pratica, a testimonianza di un impegno strutturale e a lungo termine.

Per l’azienda, l’ascolto e il benessere delle proprie persone rappresentano il vero motore dell’innovazione. Il cuore di questo percorso è infatti l’istituzione della Commissione Paritetica di Partecipazione (CPP), nata proprio per dare concretezza a questa visione attraverso una stretta e virtuosa sinergia con la FIM-CISL di Catania e composta, in misura perfettamente paritetica, da rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori.

Attualmente, il focus principale della Commissione è rivolto a un progetto all’avanguardia: strutturare, definire gli obiettivi e monitorare un nuovo sistema di Gamification aziendale. L’iniziativa è stata appositamente pensata per ottimizzare l’organizzazione del lavoro, incentivare la collaborazione e premiare concretamente i risultati raggiunti dai dipendenti.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto il Bollino CNEL, un riconoscimento che certifica la validità della nostra visione aziendale,” dichiara Gianluigi Cerami, uno dei rappresentanti di Halley Sud. “Mettere al centro le persone e promuovere il loro benessere è la strategia vincente per generare valore e innovazione. Attraverso la Commissione Paritetica e il progetto di Gamification, stiamo costruendo un modello lavorativo moderno e attrattivo, a dimostrazione che anche al Sud è possibile fare impresa puntando su modelli organizzativi di eccellenza e sul coinvolgimento attivo.”

“Questo risultato attesta il valore di relazioni basate sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione concreta,” aggiunge Davide Aliano, in rappresentanza delle RSU. “Come lavoratori, abbiamo trovato nella Commissione Paritetica uno spazio reale di espressione e di intervento. Lavorare insieme a un progetto come quello della Gamification significa poter incidere attivamente sull’organizzazione aziendale, garantendo che l’innovazione tecnologica e di processo porti benefici tangibili, equità e una reale valorizzazione dell’impegno di tutti.”

L’ottenimento della “bollinatura” ufficiale del CNEL è una solida conferma dell’importanza del percorso intrapreso e dimostra come il dialogo e la partecipazione attiva portino sempre a risultati concreti per tutti. Questo traguardo rappresenta un importante punto di partenza per Halley Sud, che continua a investire nello sviluppo di un ambiente di lavoro dove la condivisione è la chiave per la crescita e la sana competitività.