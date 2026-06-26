Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere edile dell’istituto scolastico “Giovanni XXIII” in via Roccaforte a Godrano, nel Palermitano. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione del tetto di un’aula. Sono intervenuti i medici del 118 che con l’elisoccorso hanno trasportato l’operaio a Villa Sofia a Palermo. L’uomo è ricoverato con la prognosi riservata, ma i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.
Precipita da un ponteggio durante lavori, grave operaio di 26 anni
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Lions Club Ravanusa Campobello: dal 1° luglio Salvatore Lauricella sarà il nuovo Presidente
Dal prossimo 1° luglio Salvatore Lauricella, assumerà la Presidenza del Lions Club Ravanusa Campobello, raccogliendo il testimone dal Dott. Nobile, al quale va il...
Maxi rissa tra immigrati: si fronteggiano anche con lancio di bottiglie
Una maxi rissa è avvenuta nel centro di Agrigento, nei pressi di Porta di Ponte. Due gruppi di immigrati si sono fronteggiati per...
Asp Agrigento, nuove misure per potenziare pronto soccorso e area emergenza-urgenza
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha avviato una serie di interventi finalizzati al rafforzamento dell’area dell’emergenza-urgenza negli ospedali della provincia e nei relativi Pronto...
Spara ai ladri che gli rubano i limoni: denunciato per eccesso di legittima difesa
Scopre dei ladri di limoni ‘Verdelli’ nel suo agrumeto nella frazione marinara di Scillichenti, li mette in fuga e li insegue con la sua...
DDL caccia approvato al Senato: cosa prevede la nuova legge e cosa cambia rispetto...
Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla caccia con 80 voti favorevoli e 56 contrari. Il testo, firmato dal senatore di Fratelli...
Droga e allacci abusivi alla rete elettrica, due arresti
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nell’ambito di mirati servizi di pattugliamento stradale e di verifica del rispetto delle misure restrittive della libertà...
Al via i saldi in Sicilia, Confimprese: “consumatori più prudenti”
In vista dell’avvio dei saldi estivi 2026 in Sicilia, sabato 4 luglio, con la solita falsa partenza delle comunicazioni di pre-saldi che molti negozianti...