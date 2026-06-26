Ancora una volta la tempestività e la costante presenza sul territorio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania si sono rivelate determinanti per assicurare alla giustizia il presunto autore di una rapina impropria consumata nel capoluogo etneo. Grazie al pronto intervento delle gazzelle dell’Arma, infatti, è stato possibile ricostruire in pochi minuti l’accaduto e procedere all’arresto in flagranza di un 29enne residente a Catania, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti si sono verificati in via Enrico De Nicola, all’interno di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti alimentari etnici. Secondo quanto ricostruito dai militari, 2 uomini sarebbero giunti davanti al negozio a bordo di uno scooter elettrico e poi uno di loro sarebbe entrato rapidamente all’interno dell’attività impossessandosi di alcune casse contenenti generi alimentari per un valore complessivo di circa 110 euro.

Nel tentativo di garantirsi la fuga e mantenere il possesso della merce appena sottratta, il presunto autore avrebbe colpito con un pugno il titolare dell’esercizio commerciale che aveva cercato di fermarlo. Ne sarebbe nata una concitata fase durante la quale uno dei due uomini è riuscito ad allontanarsi, mentre il secondo è stato trattenuto dalla vittima fino all’arrivo dei Carabinieri.

Ricevuta la richiesta di intervento attraverso il 112 NUE, la Centrale Operativa ha subito inviato sul posto una pattuglia della Radiomobile che ha raggiunto il luogo dell’episodio in pochissimi minuti, mettendo immediatamente in sicurezza la situazione e raccogliendo gli elementi utili per la ricostruzione dei fatti. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito ai militari di procedere, all’arresto del 29enne, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria in concorso con un complice al momento non identificato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.