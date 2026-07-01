“La Valle dei Templi, per il quarto anno di fila, registra oltre 1 milione di visitatori ed entra nuovamente nella top ten dei luoghi della cultura. La Sicilia è depositaria di un terzo del patrimonio culturale dell’Italia, che va tutelato, valorizzato e fruito, solo nel Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 abbiamo messo in campo 183 milioni di euro distribuiti nelle nove province, grazie a 57 progetti di ampio respiro”. Queste le parole dell’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ospite del panel promosso da Taormina da Nations Award – Thinkingreen, sul tema “L’importanza dei parchi archeologici a tutela del territorio”. “I risultati sono evidenti: abbiamo riaperto il Tempio di Segesta dopo vent’anni; creato il primo Museo della fotografia – ha detto Scarpinato, tracciando un bilancio di alcune dei traguardi raggiunti in quattro anni di governo regionale, citando solo alcune delle tantissime iniziative realizzate – ma anche il restauro del casolare di Peppino Impastato (anche questo atteso da due decenni); costituito il Comitato Regionale dei Beni Culturali; vincolato l’albero di Paolo Borsellino, dichiarandolo di interesse culturale, lo ricorderemo il prossimo 19 luglio; aperto il Museo dei relitti greci a Gela, che la comunità chiedeva da tempo; per la prima volta sarà restaurato il Teatro Politeama di Palermo con 14 milioni di euro”.