Ha minacciato la moglie di un uomo delle forze dell’ordine perché pretendeva i soldi del parcheggio nell’area di piazzale Ungheria a Palermo. Al rifiuto della donna, un 22 enne originario della Guinea ha iniziato a colpire la vettura con calci e pugni. Nonostante la presenza del marito il giovane ha continuato a minacciare i passanti nei pressi della zona del Mc Donald in via Amari brandendo una bottiglia e alcune pietre. Gli agenti di polizia sono riusciti a mettere in sicurezza la via e bloccare il giovane che è stato arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato l’arresto.

Nei giorni scorsi un equipaggio appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, su disposizione della locale Centrale Operativa, è intervenuto d’urgenza in via Emerico Amari, nei pressi del fast food McDonald’s. Sulla linea di emergenza 112 era stata infatti segnalata la presenza di un giovane che, brandendo tra le mani una bottiglia di vetro rotta e una grossa pietra, stava minacciando i numerosi passanti presenti nella zona.