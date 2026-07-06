I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno arrestato, in flagranza differita, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 45enne residente a San Giovanni La Punta, gravemente indiziato del reato di violazione di domicilio e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe posto in essere una condotta persecutoria reiterata, presentandosi quasi quotidianamente presso l’abitazione dell’ex coniuge, nel comune di Aci Bonaccorsi, introducendosi nel giardino dell’immobile dopo aver scavalcato il muro di recinzione.

La situazione è progressivamente degenerata fino a quando la vittima, che da alcuni giorni aveva lasciato la propria abitazione insieme ai figli minori, proprio perché spaventata che l’ex potesse piombarle di nuovo in casa, ha richiesto l’intervento del 112 segnalando la presenza dell’ex marito all’interno della proprietà. In particolare, la donna aveva trovato ospitalità presso alcuni vicini quando ha visto l’uomo che, per l’ennesima volta, si era intrufolato nel suo giardino, danneggiando e mettendo a soqquadro il giardino, svuotando armadietti e lanciando qua e là scarpe e oggetti vari della donna e dei figli. I militari della Stazione di Viagrande, allertati dalla Centrale Operativa, hanno immediatamente raggiunto l’abitazione, cogliendo sul fatto il 45enne che, in evidente stato di agitazione, si trovava nel cortile e stava minacciando l’ex moglie, i figli e anche un vicino intervenuto in loro aiuto.

Alla luce del grave quadro indiziario ricostruito attraverso le denunce della donna e le testimonianze raccolte dai Carabinieri, il 45enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato alla Casa circondariale di Catania – Piazza Lanza, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.