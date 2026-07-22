Il Parco urbano “”Divina Commedia”‘ ospitera’, a Campobello di Licata, Giovedì 23 luglio, alle ore 19,30, la presentazione del libro “In Sicilia con Andrea Camilleri”. La geografia del sogno””.

Lo annuncia Il Comune di Campobello di Licata.

“”In quest’opera – di legge nella recensione – i due autori vanno a riscovare i luoghi che hanno dato la linfa narrativa al padre del Commissario Montalbano: dalla Vigàta di Porto Empedocle, ispirazione primaria d’ogni scritto del Maestro, ai luoghi simbolo della Girgenti pirandelliana, passando per tanti luoghi dell’entroterra che sono stati decisivi, in una maniera o nell’altra, lungo tutta la vita di Andrea Camilleri: da Serradifalco a Enna, da Racalmuto a Caltanissetta, dalla Palermo con Elvira Sellerio al barocco ragusano dove è stata girata la fortuna serie tv tratta dai suoi romanzi””.

“”Un libro necessario – si legge ancora – e che ancora mancava nell’immenso universo dalla saggistica dedicata a uno degli scrittori che più ha rappresentato la rinascita della nostra terra negli ultimi trent’anni”‘.

I lavori saranno moderati da Roberto Bruccoleri.

Ingresso libero.

Giovanni Blanda