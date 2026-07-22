Determina dirigenziale al Comune di Campobello di Licata, firmata dall’area Lavori pubblici, espropriazioni, servizi manutentivi, gestione e valorizzazione patrimonio comunale, servizi pubblicità rete e servizi cimiteriali.
L’ Amministrazione Comunale intende dotarsi di un Albo di Operatori Economici, da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, di servizi e di forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, nel rispetto del principio di rotazione.
Pertanto, tutti gli operatori interessati possono presentare apposita istanza al Comune di Campobello di Licata.
Giovanni Blanda