Ideato e promosso da Vinians Production S.r.l., società guidata dalla produttrice Annamaria Alaimo, in collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo e con una rete di partner istituzionali e professionali, tra cui ANAC, ANEC, PRAP e ALDEAS SCHOLAS FILM, società di produzione cinematografica della Santa Sede Pontificia.

Per la realizzazione del progetto si è rivelata significativa la sinergia con l’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, e con l’Assessorato alla Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili, rappresentato dall’assessore comunale Giovanni D’Aguanno che ha fortemente creduto nel progetto, sostenendolo con fermezza.

Il Festival nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia e le nuove prospettive dell’audiovisivo nazionale e internazionale.

La direzione artistica nasce dalla fondamentale collaborazione tra la stessa Alaimo e Antonio Enea, già alla guida della stagione teatrale di Castellammare del Golfo e forte sostenitore dell’idea di un Festival del Cinema capace di arricchire la proposta culturale della città.

«Il CFSF nasce come piattaforma culturale permanente, non come semplice evento estivo», dichiara Annamaria Alaimo. «La Sicilia è per metà la mia terra ed è qui che ho riconosciuto i segnali giusti per dare vita a questa idea; grazie il dialogo con l’Assessore D’Aguanno, con le Istituzioni Regionali e attraverso il viatico condiviso con il TCC – Trinacria Cult Contest – , progetto multidisciplinare dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale siciliana, attraverso cinema, arte, formazione, memoria e nuovi linguaggi, coltiviamo l’ambizione di costruire un presidio stabile, con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione dell’offerta culturale e turistica della Sicilia e una fruizione più consapevole e sostenibile dei suoi luoghi».

Il programma della prima edizione si articolerà in due momenti principali e complementari, la Summer Section, aperta al pubblico e in programma nel mese di luglio, e la sezione autunnale degli Industry Days, dedicata agli operatori della filiera cinematografica e televisiva, proponendo nelle diverse sezioni: proiezioni, incontri con ospiti, premi speciali, mostre tematiche, retrospettive d’autore, appuntamenti musicali, momenti di spettacolo, masterclass, panel, incontri professionali e occasioni di confronto e networking, con uno sguardo rivolto tanto alla memoria del cinema italiano quanto ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo.

Tra le prime anticipazioni figura STRACULT LIVE SHOW, serata speciale dedicata al cinema cult e alla cultura popolare italiana, con Marco Giusti, Francesco Scimemi e tanti ospiti. L’incontro sarà moderato dal giornalista Alessio Viola. Attraverso racconti, immagini d’archivio, aneddoti e ospiti d’eccezione, lo spettacolo celebra film, personaggi e tematiche che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.

Tanti gli ospiti internazionali che saranno presenti per testimoniare la visione ampia del progetto e un’attenzione particolare sarà dedicata a molti giovani talenti del mondo dello spettacolo.