Su comunicazione della Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo, si informa la cittadinanza che è stata segnalata la scomparsa volontaria della Sig.ra TODIROS Leonora, nata in Romania il 5 maggio 1949, residente a Canicattì (AG) e domiciliata presso la figlia convivente a Serradifalco, in contrada Salice (zona passaggio a livello direzione Canicatti)

Per intensificare le ricerche è stata istituita presso la Prefettura un’apposita Unità di Crisi.

Caratteristiche della persona scomparsa:

• Altezza: circa 1,60 m

• Peso: circa 60 kg

• Occhi: grigi

• Capelli: grigi

• Età: 77 anni

• Indossava: maglia grigia senza scritte, pantaloni viola con scritta, ciabatte grigie

• Segni particolari: bruciatura al braccio destro, presenza di pochi denti sull’arcata inferiore e nessun dente sull’arcata superiore.

La signora, verosimilmente affetta da demenza senile o da malattia di Alzheimer non certificata, non ha con sé documenti di riconoscimento né telefono cellulare.

Chiunque abbia notizie utili o ritenga di averla vista è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo ogni elemento utile alle ricerche.

Si invita la cittadinanza a condividere questo avviso per favorire il più possibile il rintraccio della signora. Il Sindaco Leonardo Burgio