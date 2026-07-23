Entro venerdì mattina alle ore 5, raccolta indifferenziata straordinaria dei rifiuti solidi urbani (“”secco residuo””). Il Comune invita la cittadinanza ad esporre il mastello colore grigio.
A darne comunicazione e’ il Sindaco Vito Terrana e l’area comunale Ambiente, retta da Salvatore Cutaia.
GIOVANNI BLANDA
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Campobello di Licata, raccolta indifferenziata straordinaria
Entro venerdì mattina alle ore 5, raccolta indifferenziata straordinaria dei rifiuti solidi urbani (“”secco residuo””). Il Comune invita la cittadinanza ad esporre il mastello colore grigio.