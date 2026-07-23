Entro venerdì mattina alle ore 5, raccolta indifferenziata straordinaria dei rifiuti solidi urbani (“”secco residuo””). Il Comune invita la cittadinanza ad esporre il mastello colore grigio.
A darne comunicazione e’ il Sindaco Vito Terrana e l’area comunale Ambiente, retta da Salvatore Cutaia.
GIOVANNI BLANDA


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