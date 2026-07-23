È stata ritrovata Leonora Todiros la donna di nazionalità Romena di cui si erano perse le tracce qualche giorno fa. L’ anziana del 1949 domiciliata a Canicattì e residente con la famiglia in contrada Salice era uscita di casa facendo perdere le tracce. Oggi il ritrovamento da parte dei soccorritori. Si trovava in un boschetto poco distante dal luogo della scomparsa. Adesso si trova in ospedale per accertamenti.