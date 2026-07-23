È stata ritrovata Leonora Todiros la donna di nazionalità Romena di cui si erano perse le tracce qualche giorno fa. L’ anziana del 1949 domiciliata a Canicattì e residente con la famiglia in contrada Salice era uscita di casa facendo perdere le tracce. Oggi il ritrovamento da parte dei soccorritori. Si trovava in un boschetto poco distante dal luogo della scomparsa. Adesso si trova in ospedale per accertamenti.
Home Cronaca Caltanissetta Canicattì, Ritrovata la donna Romena scomparsa a Serradifalco
Canicattì, Ritrovata la donna Romena scomparsa a Serradifalco
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Campobello di Licata, raccolta indifferenziata straordinaria
Entro venerdì mattina alle ore 5, raccolta indifferenziata straordinaria dei rifiuti solidi urbani (""secco residuo""). Il Comune invita la cittadinanza ad esporre il...
Scontro frontale tra scooter e moto: morto 17enne, tre ragazzini gravi
Un diciassettenne morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione...
Mussomeli, 47enne stroncato da malore: il suocero apprende la notizia e muore
Una vera e propria tragedia ha colpito un’intera famiglia nel giro di poche ore a Mussomeli. Un operatore socio-assistenziale – Cristian Frangella 47 anni...
A Canicattì arrivano 4 eco-compattatori “mangiaplastica” intelligenti e green
Al via l’installazione di 4 eco-compattatori “mangiaplastica” intelligenti e green a Canicattì. Questi dispositivi sono destinati esclusivamente al conferimento e al riciclo delle bottiglie...
Distretto Socio-Sanitario D3 Canicattì, ammesso al finanziamento “DesTEENazione”
Un risultato di straordinaria rilevanza per Canicattì e per l’intero territorio del Distretto Socio-Sanitario D3. Con il Decreto del Direttore Generale del Ministero del...
Controcorrente, “Basta coi buchi nell’acqua” a Canicattì
“Basta coi buchi nell’acqua”: oggi 23 luglio il tour di Controcorrente farà tappa a Canicattì. Il tour “Basta coi buchi nell’acqua”, iniziativa dedicata alla raccolta...
Campobello di Licata, attivo il nuovo sistema di prenotazione e gestione degli appuntamenti al...
Il Comune informa i cittadini di Campobello di Licata che, nell'ottica di una progressiva digitalizzazione dei servizi e per ridurre i tempi di attesa,...