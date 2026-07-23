A distanza di poche settimane dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, migliaia di famiglie vivono ancora in condizioni di estrema difficoltà. La Città di San Cataldo e la comunità locale intendono esprimere concretamente la propria vicinanza alla popolazione colpita, con una raccolta umanitaria destinata a sostenere gli interventi di assistenza.

L’iniziativa nasce dall’adesione dell’Amministrazione comunale alla raccolta promossa da AVISI ODV (Associazione per Venezuelani per l’Inclusione in Sicilia e in Italia). L’associazione ha avviato le proprie attività nel dicembre 2024. Dal 25 settembre 2025, l’ente risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione “Organizzazioni di Volontariato (ODV)”,

La raccolta a San Cataldo si svolgerà sabato 25 luglio, nell’atrio del palazzo municipale, dalle ore 09:00 alle 19:00. L’operazione è attuata con il pieno sostegno e la collaborazione del C.O.V. Regione Siciliana, di Caritas, della Croce Rossa e della Protezione Civile. Per garantire la massima trasparenza e la corretta gestione degli aiuti, principio fondamentale dell’impegno umanitario, le parti hanno sottoscritto un accordo operativo, attualmente pubblicato e consultabile sui canali social istituzionali.

In merito all’iniziativa, il sindaco Gioacchino Comparato ha confermato che l’Amministrazione intende esprimere concretamente “la propria vicinanza alla popolazione colpita attraverso questa raccolta umanitaria per sostenere i necessari interventi di assistenza e ricostruzione”.

Contestualmente, Stephani Castro Saade, Tesoriera e Coordinatrice, di AVISI ODV per la Provincia di Caltanissetta, ha dichiarato: “come cittadina venezuelana che vive a San Cataldo da quattro anni, desidero ringraziare di cuore la comunità, le istituzioni e tutti i cittadini per la vicinanza e la solidarietà dimostrate per noi in tutta la Sicilia. Tra il Venezuela e la Sicilia esiste un legame speciale, costruito dalla storia e dall’accoglienza reciproca. Oggi ogni gesto di sostegno rappresenta una speranza concreta per tante famiglie venezuelane. Grazie per essere ancora una volta al nostro fianco come siamo stati noi anni fa”.

Per quanto concerne i beni richiesti, è possibile donare:

– latte in polvere e cereali per l’infanzia;

– farmaci da banco (OTC): paracetamolo, ibuprofene, loratadina, omeprazolo e sali per la reidratazione orale;

– materiale sanitario: garze, bende, cerotti, siringhe sterili, collari cervicali, ferule, alcol 70%, gel igienizzante;

– dispositivi di protezione individuale (DPI): mascherine FFP2 e chirurgiche, guanti, camici monouso, tute Tyvek, cuffie, copriscarpe e occhiali protettivi.

Non saranno accettati antibiotici con prescrizione, farmaci iniettabili, vaccini, insulina e prodotti con scadenza inferiore a 12 mesi.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla giornata di raccolta.

Per ulteriori informazioni e come punto di riferimento per la Provincia di Caltanissetta, è possibile rivolgersi allo Sportello di AVISI ODV, presso la sede della Pro Loco del Comune di Caltanissetta. Coordinatrice provinciale: Stephani Castro Saade, Telefono: +39 328 536 7816 – E-mail: avisi.sicilia@gmail.com