Si chiude con tre condanne e un’assoluzione il processo a carico di quattro imputati coinvolti, a vario titolo, in una rissa avvenuto nell’estate del 2021 in un bar a Porto Empedocle. Ad affrontarsi, per motivi legati a “vecchie ruggini”, sono state due donne e le rispettive madri. Sul banco degli imputati c’era anche il marito di una delle ragazze accusato di rissa e lesioni personali.

Il giudice monocratico Rossella Ferraro ha condannato l’uomo ad un anno di reclusione mentre per una 32enne e la madre la pena inflitta è stata di otto mesi di reclusione. Assolta, invece, una sessantenne (genitore di un’altra altra donna coinvolta) perchè il fatto non costituisce reato. La vicenda risale al 24 luglio 2021 quando in un bar di Porto Empedocle scoppiò una rissa tra le quattro donne. Una delle ragazze riportò traumi giudicati guaribili in venticinque giorni. All’uomo veniva contestato anche il reato di lesioni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano, Graziella Vella, Valentina Taibi e Maria Luisa Spoto.