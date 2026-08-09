L’iniziativa mira a recuperare immobili inutilizzati del centro storico, contrastare lo spopolamento e favorire nuovi progetti di residenza e investimento. Il Comune non acquista gli immobili e non diventa proprietario: svolge esclusivamente un ruolo di coordinamento e supporto, favorendo l’incontro tra chi vuole cedere un immobile al prezzo simbolico di 1 euro e chi è interessato a recuperarlo.

L’appello dell’assessore Ignazio Di Gerlando

L’assessore comunale Ignazio Di Gerlando interviene con una riflessione diretta rivolta ai proprietari di case chiuse e abbandonate:

«Quanto vale davvero la tua casa chiusa e abbandonata? Hai una seconda casa di 100 mq nel centro storico che non utilizzi da anni? Facciamo qualche domanda molto semplice. Quanti acquirenti ti hanno contattato negli ultimi 5 o 10 anni? Quanto hai già pagato tra IMU, TARI e altre spese? Quanto ti costerà ancora nei prossimi 10 anni? E soprattutto: tra 10 anni quell’immobile varrà di più o sarà ancora più deteriorato?

Facciamo un esempio indicativo su una seconda casa di circa 100 mq. Mantenere l’immobile per 10 anni significa continuare a spendere per IMU, TARI, manutenzione e messa in sicurezza, oltre a eventuali interventi urgenti. E se l’immobile è già degradato, il problema aumenta: il tempo non lo migliora. Crepe, infiltrazioni, tetti e strutture continuano a deteriorarsi. Un immobile abbandonato può trasformarsi da semplice peso economico a problema di sicurezza.

Nel frattempo sta accadendo qualcosa di completamente diverso. Con il progetto Case a 1 Euro, il Comune di Naro sta ricevendo numerose manifestazioni di interesse dal Nord Italia e dall’estero, dalla Romania alla Russia, fino al Perù. Persone che stanno cercando proprio quello che molti proprietari a Naro hanno e non utilizzano più: una casa nel nostro centro storico da acquistare e recuperare.

La domanda da farsi è semplice: quanti compratori hai trovato lasciando la casa chiusa fino a oggi? Se la risposta è nessuno, forse è arrivato il momento di cambiare strada.

Casa chiusa: continui a pagare, continua a deteriorarsi, nessun acquirente. Casa a 1 Euro: la cedi, l’acquirente la recupera, elimini un peso e contribuisci alla rinascita del centro storico.

Non aspettare altri 10 anni. Se hai un immobile che non utilizzi più, soprattutto se abbandonato o deteriorato, inseriscilo nel progetto Case a 1 Euro. Quello che oggi per te è un costo, per qualcuno che vuole investire a Naro può essere un’opportunità. E per la nostra città può significare una casa abbandonata in meno e una casa che torna a vivere».

Come partecipare

Sul sito case1euronaro.it è possibile: