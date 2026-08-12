

L’Amministrazione comunale di Naro invita la cittadinanza alla presentazione della seconda edizione del compendio “L’Unnici di Innaru”, a cura di Vincenzo Geom. Fonzo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto 2026 alle ore 20:30 presso l’Ex Pretura di Naro.

La serata è dedicata in modo particolare ai naresi residenti all’estero e in altre parti d’Italia, considerati ambasciatori culturali della città. L’obiettivo è ricordare un difficile momento della convivenza cittadina, attraverso un doveroso ritorno alla memoria storica.

Nel corso dell’evento verranno premiate le persone anziane o le famiglie che hanno collaborato con l’autore per il recupero dei fatti accaduti.

Tra gli invitati speciali:

Prof. Melchiorre Mirko Dalacchi, Sindaco della Città di Naro

Bersagliere Tenente Andrea De Castro, Pres. Sezione di Agrigento

Cav. Ten. Carmelo Fenech, Pres. Sez. UNUCI di Agrigento

Prof. Calogero Brunetto, Presidente Società Agrigentina Storia Patria

Prof. Novella Auser

Prof. Verde Proloco Naro

Giuseppe Alletto (Fotocine)

Giovanni Luca Sciò (Artista)

Un’occasione importante per la comunità di Naro di riunire memoria, storia e appartenenza, valorizzando il contributo di chi ha contribuito a ricostruire pagine significative del passato cittadino.