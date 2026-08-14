La Regione Siciliana ha finanziato la demolizione di un vecchio immobile di edilizia popolare da anni in stato di degrado nel Comune di Caltabellotta, per un importo di 114.000 euro, nell’ambito della riprogrammazione delle risorse dei fondi ex Gescal. L’intervento, richiesto dall’IACP di Agrigento, è stato sollecitato dall’amministrazione comunale per la necessità di mettere in sicurezza l’areainteressata.

La misura è stata inserita tra gli interventi esitati favorevolmente dal Dipartimento delle Infrastrutture. Il sindaco Biagio Marciante e l’intera amministrazione comunale hanno espresso piena soddisfazione per il via libera al finanziamento: “È un risultato importante per la nostra comunità. La demolizione era indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini e restituire decoro a un’area che da troppo tempo attendeva una soluzione. Ringraziamo la Regione e l’assessore Alessandro Arico’ per aver accolto la nostra sollecitazione: questo intervento ci permette di chiudere una vicenda complessa e di programmare una riqualificazione complessiva della zona”.