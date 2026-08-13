Due coniugi licatesi – lui 46 anni, lei 33 anni – sono stati arrestati dalla polizia poiché sorpresi in possesso di due chili di marijuana e mezzo chilo di hashish. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell’uomo mentre per la donna i domiciliari. Entrambi compariranno domani davanti il giudice per l’udienza di convalida. La coppia è accusata di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La droga è stata rinvenuta in un perquisizione domiciliare eseguita dai poliziotti. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. I due indagati sono difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo.
Licata, marito e moglie sorpresi con due chili di marijuana e mezzo chilo di hashish
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