È stato l’odore a far scattare l’allarme.

Alcuni residenti del quartiere Provinciale, a Messina, hanno avvertito le forze dell’ordine dopo aver percepito un forte cattivo odore proveniente da un’abitazione. Nel cortile di quella casa, questa mattina, è stato rinvenuto il corpo di una donna.

Dov’è avvenuto il ritrovamento

L’abitazione si trova in via La Farina, nei pressi della chiesa di San Pietro e Paolo.

Il corpo era all’interno del cortile e presentava un avanzato stato di decomposizione.

Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa due giorni fa.

Si tratta di una valutazione preliminare, che dovrà essere confermata dagli esami successivi.

Chi sta indagando

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile.

Gli investigatori sono impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e a stabilire le cause del decesso.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

Il prossimo passaggio

Presso l’abitazione è atteso il medico legale, che dovrà effettuare i primi accertamenti sul corpo.

Da quelle verifiche dipenderanno gli sviluppi dell’inchiesta.