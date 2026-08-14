Due arresti per traffico e spaccio di droga nel cuore pulsante del quartiere Ballarò di Palermo, da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. I Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato i due spacciatori nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti (pattugliamenti mirati, appostamenti strategici e punti di osservazione discreti) che i poliziotti della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile effettuano quotidianamente.

Nella prima circostanza i falchi, hanno notato un giovane, loro conosciuto per i precedenti di polizia, aggirarsi con fare sospetto, a bordo di uno scooter per piazza del Carmine e ritenendo che fosse impegnato in un’attività di spaccio di stupefacenti, hanno deciso di approntare un servizio di pedinamento discreto. Nel corso di tale attività il giovane ha raggiunto uno stipetto in metallo posto sulla pubblica via dal quale ha prelevato un involucro rapidamente occultato sotto il berretto che indossava, per poi ripartire sempre a bordo di scooter.

I poliziotti hanno subito intimato ”l’alt Polizia”, ed il giovane, fermato ed identificato per un 21enne palermitano, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack occultati sotto il berretto, oltre a denaro contante per un ammontare di 110,00 euro. Il controllo è stato inoltre esteso al mobiletto dove, in precedenza, il 21enne era stato visto prelevare gli involucri di stupefacente, ed ha consentito di rinvenire ulteriori 39 dosi della stessa sostanza. Il 21enne palermitano, tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa del rito della direttissima, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella seconda circostanza a finire in manette è stato invece un 34enne cittadino nigeriano, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.