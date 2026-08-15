Proseguono senza sosta a Canicattì le ricerche di Luigia Narbone, 69 anni, allontanatasi dalla propria abitazione senza il telefono cellulare e da allora non più rientrata a casa.

La scomparsa ha fatto scattare il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, attivato dalla Prefettura, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle squadre impegnate nelle attività di ricerca.

«Continuano a pervenire alcune segnalazioni, al momento non ancora tutte verificate, relative a possibili avvistamenti della signora in diversi punti della città», dichiara il capitano Davide Di Campli, comandante della compagnia Carabinieri di Canicattì.

La donna sarebbe stata ripresa dalle telecamere cittadine mentre percorreva via Carlo Alberto. Le immagini sono in fase di analisi per ricostruire i suoi spostamenti e individuare eventuali altri punti in cui potrebbe essere stata ripresa.

Nella giornata di oggi le ricerche si concentreranno anche nelle aree rurali in contrada Montagna e Gulfi. Sarà impiegato l’elicottero dei Carabinieri proveniente da Palermo, che sorvolerà le zone di campagna alla ricerca di eventuali tracce utili.

Luigia Narbone era vestita con maglia bianca a fiori, pantalone nero, scarpe nere chiuse e portava una borsa bianca.

«Invitiamo chiunque dovesse riconoscerla o incontrarla a prestare particolare attenzione, a fermarsi con lei e ad avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine», è l’appello lanciato dal comandante dei Carabinieri di Canicattì.