Stasera (Domenica), alle 18.30, presso la Chiesa di San Giuseppe, a Ravanusa, al via il corteo storico della “”Madonna del Fico””.
Sull’evento intervento del Sindaco Salvatore Pitrola:
“”Sarà un momento straordinario di festa, tradizione e orgoglio per la nostra comunità. Vedremo sfilare ben 120 figuranti in abiti d’epoca: dame, messeri, madonne, cavalieri, arcieri, falconieri, musici, sbandieratori e “”tammurinari””, sia della nostra Ravanusa che provenienti da diverse parti della Sicilia.
A seguire, lungo viale Lauricella, la serata proseguirà con la suggestiva passeggiata equestre dedicata alla Madonna del Fico.
Rendiamo viva la nostra storia””.
Giovanni Blanda per Canicattì Web
Stasera (Domenica), alle 18.30, presso la Chiesa di San Giuseppe, a Ravanusa, al via il corteo storico della “”Madonna del Fico””.