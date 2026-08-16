Stasera (Domenica), alle 18.30, presso la Chiesa di San Giuseppe, a Ravanusa, al via il corteo storico della “”Madonna del Fico””.
Sull’evento intervento del Sindaco Salvatore Pitrola:
“”Sarà un momento straordinario di festa, tradizione e orgoglio per la nostra comunità. Vedremo sfilare ben 120 figuranti in abiti d’epoca: dame, messeri, madonne, cavalieri, arcieri, falconieri, musici, sbandieratori e “”tammurinari””, sia della nostra Ravanusa che provenienti da diverse parti della Sicilia.
A seguire, lungo viale Lauricella, la serata proseguirà con la suggestiva passeggiata equestre dedicata alla Madonna del Fico.
Rendiamo viva la nostra storia””.
Giovanni Blanda per Canicattì Web


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