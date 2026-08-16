Una rissa la scorsa notte è scoppiata allo Zen in via Costante Girardengo allo Zen di Palermo. I sanitari del 118 e i carabinieri intervenuti dopo una telefonata hanno trovato un uomo di 45 anni morto per strada.

Sono in corso le indagini per accertare cosa sia successo.

La vittima si chiama Vito Genovese di 45 anni. Sul luogo del ritrovamento in via Costante Girardengo è intervenuto il medico legale per stabilire le cause della morte ancora non chiare.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo. Si sta cercando di verificare se la rissa sia stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Per il momento non sembrano esserci sospettati, ma alcune persone sono state portate in caserma per essere sentite. Non si sa se abbiano o meno preso parre alla rissa o se possano sapere come sia stato ucciso Genovese.

Vito Genovese è stato colpito al volto con un oggetto contundente che i carabinieri stanno cercando. Forse un cacciavite. Una ferita che non avrebbe lasciato scampo alla vittima.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma secondo una prima ricostruzione pare che Genovese avesse sorpreso dei ladri in azione che stavano rovistando in qualche box o nelle auto. Sarebbe nata una colluttazione e l’uomo sarebbe stato colpito al volto. Alcune persone sono state convocati in caserma. Potrebbero avere partecipato alla rissa o assistito alla scena e dunque sarebbero in grado di spiegare cosa c’è dietro la notte di sangue.