La splendida cornice di Piazza Garibaldi a Naro si prepara ad accogliere due giorni imperdibili all’insegna delle tradizioni, dei sapori e del grande intrattenimento con la Festa dell’Emigrato e il Naro Beer Fest.

L’evento organizzato da We Naro A.P.S. e patrocinato dal Comune di Naro, dalla Regione Siciliana (Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo) e in collaborazione con “Italiani in Europa”, unisce la comunità e i visitatori celebrando il forte legame con le proprie origini: “Tradizioni, sapori e musica. La nostra terra, le nostre radici, il nostro futuro”.

A sottolineare l’importanza dell’evento è Carmelo Porrello, Presidente di We Naro A.P.S., che dichiara:

“Questo evento è pensato soprattutto per i nostri concittadini emigrati. Abbiamo voluto riproporre una manifestazione simile a quella che, con grande successo, avevamo organizzato lo scorso giugno, pensandola questa volta specificamente per coloro che tornano a Naro per le vacanze. Già in passato, altre associazioni avevano promosso con ottimi riscontri la ‘Festa della Birra’, e noi abbiamo voluto raccogliere quell’eredità. Con l’associazione We Naro, insieme ai miei ragazzi, lavoriamo con amore e passione per il bene del nostro paese. Vi aspettiamo numerosi!” Un programma ricco di eventi, cultura e intrattenimento Per l’edizione 2026, l’organizzazione ha predisposto un palinsesto d’eccezione capace di coniugare momenti di approfondimento culturale, svago e divertimento per tutte le età: Convegni e Incontri: Sono previsti vari convegni tematici organizzati in collaborazione con i diversi assessorati comunali, offrendo momenti di riflessione e confronto sulle tematiche del territorio e della comunità. Musica dal vivo: Spiccherà un imperdibile tributo a Vasco Rossi, che farà cantare ed emozionare tutti i fan del “Blasco”. Dj-Set: Un travolgente Dj-set dedicato ai grandi successi della musica italiana, per ballare sotto le stelle nel cuore della piazza. Intrattenimento per i più piccoli: Spazio al divertimento anche per le famiglie, con attività e animazione pensate appositamente per i bambini. Eccellenze gastronomiche: Oltre a una vasta selezione di birre artigianali, sarà presente un’area dedicata allo street food di qualità, per esaltare i sapori del territorio.

e tanto altro. Saranno due serate all’insegna del divertimento puro, con tantissimo altro ancora da scoprire per rendere questo ritorno alle radici un momento indimenticabile. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare per vivere insieme un momento di grande condivisione.