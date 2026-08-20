Più di 2.600 CIE rilasciate dall’inizio dell’anno: incremento superiore al 150%. Un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini. Importante risultato per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Raffadali, che ha completamente azzerato le liste d’attesa per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Un traguardo che testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale e il lavoro svolto quotidianamente dal dipendente Giuseppe Lo Presti, che ha contribuito a rendere più efficiente l’intero servizio, garantendo tempi più rapidi e una particolare attenzione alle esigenze degli utenti. I numeri confermano la forte accelerazione registrata nell’attività dell’ufficio. Al 1° agosto dello scorso anno le Carte d’Identità Elettroniche emesse erano state 1.112; alla stessa data di quest’anno il numero è salito a 2.633, con un incremento superiore al 150 per cento. Un risultato particolarmente significativo, ottenuto anche grazie a un servizio aggiuntivo organizzato dall’Ufficio Anagrafe per facilitare la consegna dei documenti.

La procedura standard prevede infatti la spedizione della CIE direttamente al domicilio del cittadino. L’Ufficio Anagrafe di Raffadali ha scelto invece di seguire l’intero percorso fino alla consegna della carta direttamente presso la sede comunale. Una modalità che consente di venire incontro alle esigenze di chi si trova frequentemente fuori casa per lavoro o per altri motivi, di chi vive in edifici senza portineria o di chi può avere difficoltà a ricevere la raccomandata. Il dipendente Giuseppe Lo Presti si occupa personalmente di scaricare i documenti ricevuti, contattare telefonicamente ciascun utente e organizzare la consegna presso gli uffici comunali, che viene poi registrata con la firma del destinatario. Un sistema che consente di ridurre i disagi, evitare le giacenze postali e rendere più semplice e diretto il ritiro della Carta d’Identità Elettronica. Un’organizzazione capillare che ha trasformato lo sportello anagrafico di Raffadali in un punto di riferimento non soltanto per la comunità locale, ma anche per cittadini provenienti da altri centri della provincia.

Nell’ultimo anno, infatti, l’Ufficio Anagrafe ha rilasciato un numero considerevole di Carte d’Identità anche a utenti arrivati dai Comuni di Agrigento e Porto Empedocle, fino a servire cittadini residenti anche a Palermo. Un dato che conferma la capacità dell’ufficio di rispondere con efficienza a una domanda crescente e che rappresenta, per l’amministrazione comunale, un esempio concreto di come una migliore organizzazione del lavoro possa tradursi in un servizio più efficace e vicino alle persone.

“L’efficienza e la professionalità dimostrate da Giuseppe Lo Presti e dall’Ufficio Anagrafe rappresentano un vanto e un grande valore aggiunto per l’intera amministrazione comunale – afferma il sindaco di Raffadali, Ida Cuffaro –. L’azzeramento delle liste d’attesa e il significativo incremento delle carte rilasciate dimostrano che, quando la macchina amministrativa funziona e viene organizzata mettendo al centro le esigenze dei cittadini, è possibile ottenere risultati importanti. Il nostro obiettivo – aggiunge il sindaco – è continuare a garantire servizi efficienti, accessibili e capaci di ridurre i disagi per i cittadini. Il lavoro svolto dall’Ufficio Anagrafe va proprio in questa direzione e merita di essere valorizzato”.

L’esperienza dell’Ufficio Anagrafe di Raffadali si conferma così come un esempio di efficienza amministrativa e attenzione al cittadino, con un servizio che ha saputo ridurre i tempi di attesa, aumentare significativamente il numero delle CIE rilasciate e offrire una modalità di consegna pensata per rispondere concretamente alle diverse esigenze dell’utenza.