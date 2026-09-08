Diverse banconote false da dieci euro sono state rinvenute in un’aiuola nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento. A fare la scoperta sono state le forze dell’ordine impegnate in controlli di routine nel centro cittadino. Gli agenti hanno trovato i soldi ai piedi di un albero. Tutto è stato sequestrato. Al via le indagini per capire chi ha lasciato quel denaro falso e a cosa gli servisse. L’ipotesi privilegiata è che qualcuno, alla vista delle forze dell’ordine, abbia abbandonato le banconote. Nei mesi scorsi molti commercianti, soprattutto proprietari di bar e piccole botteghe, hanno denunciato l’utilizzo di denaro contraffatto per piccole spese.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
ARS, LUIGI SALVAGGIO ADERISCE AL GRUPPO DI FORZA ITALIA. MINARDO: “SCELTA NATURALE, BENVENUTO E...
Il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, che torna così a contare 13 componenti. Imprenditore nel settore...
Stop alle lezioni in presenza nelle giornate di caldo da bollino rosso, la direttiva...
Non ci sarà un rinvio della data di inizio delle lezioni ma dopo settimane di accesi dibattiti, scontri politici e l’appello formale del Consiglio...
Premio Nazionale Solidarietas “Mons. Cataldo Naro” 2026 Menzione Speciale al Presidente della Banca...
Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) rende noto che, nell'ambito della XVI edizione del Premio Nazionale Solidarietas "Mons. Cataldo Naro", in programma l'11 settembre 2026...
Maltrattamenti in famiglia, arrestati due fratelli “hanno picchiato il padre”
La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli di Acireale ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti dei loro genitori. I due uomini avrebbero colpito...
Da Catania a Licata con 300 grammi di cocaina in auto: arrestati due giovani
Convalidato l’arresto di due giovani licatesi fermati nella notte del 3 settembre lungo la Strada Statale 417, nel territorio di Ramacca, dopo il rinvenimento...
Licata, nasconde pistola clandestina sotto il materasso: arrestato 38enne
Nascondeva in camera da letto, proprio sotto il materasso, una pistola clandestina con matricola abrasa. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un...
Campobello di Licata, Michele Termini: “Da più persone ci viene riferito che la spazzatrice...
""Da più persone ci viene riferito che la spazzatrice sarebbe salita sulla pavimentazione in marmo di Piazza XX Settembre"". Così Michele Termini (Lega), ex...