Diverse banconote false da dieci euro sono state rinvenute in un’aiuola nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento. A fare la scoperta sono state le forze dell’ordine impegnate in controlli di routine nel centro cittadino. Gli agenti hanno trovato i soldi ai piedi di un albero. Tutto è stato sequestrato. Al via le indagini per capire chi ha lasciato quel denaro falso e a cosa gli servisse. L’ipotesi privilegiata è che qualcuno, alla vista delle forze dell’ordine, abbia abbandonato le banconote. Nei mesi scorsi molti commercianti, soprattutto proprietari di bar e piccole botteghe, hanno denunciato l’utilizzo di denaro contraffatto per piccole spese.